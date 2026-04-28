28.04.2026 06:31:29

Shanghai New Vision Microelectronics A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai New Vision Microelectronics A gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 151,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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