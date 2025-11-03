Shanghai New World öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai New World ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai New World die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai New World mit 0,030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 256,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai New World 260,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at