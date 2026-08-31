Shanghai Newtouch Software A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Newtouch Software A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 573,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Newtouch Software A 459,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at