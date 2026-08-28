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28.08.2026 06:31:29
Shanghai No 1 Pharmacy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai No 1 Pharmacy veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai No 1 Pharmacy ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 492,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 497,0 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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