Shanghai OPM Biosciences A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai OPM Biosciences A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,4 Millionen CNY – ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai OPM Biosciences A 81,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai OPM Biosciences A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 354,91 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 295,73 Millionen CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,608 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 398,06 Millionen CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at