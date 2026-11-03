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03.11.2026 06:31:28
Shanghai OPM Biosciences A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai OPM Biosciences A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai OPM Biosciences A ein EPS von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 285,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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