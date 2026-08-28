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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Orient-Chip Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Orient-Chip Technology A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Orient-Chip Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 168,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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