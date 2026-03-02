02.03.2026 06:31:29

Shanghai Orient-Chip Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Orient-Chip Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Orient-Chip Technology A im vergangenen Quartal 151,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Orient-Chip Technology A 149,0 Millionen CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,520 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Orient-Chip Technology A -0,460 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 624,88 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 564,56 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen