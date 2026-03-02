Shanghai Orient-Chip Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Orient-Chip Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Orient-Chip Technology A im vergangenen Quartal 151,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Orient-Chip Technology A 149,0 Millionen CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,520 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Orient-Chip Technology A -0,460 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 624,88 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 564,56 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at