Shanghai Oriental Pearl Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Oriental Pearl Media hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Oriental Pearl Media im vergangenen Quartal 2,39 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Oriental Pearl Media 2,51 Milliarden CNY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,180 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 7,68 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 7,49 Milliarden CNY.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,55 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at