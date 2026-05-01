Shanghai Oriental Pearl Media: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Oriental Pearl Media hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Oriental Pearl Media im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Oriental Pearl Media 1,47 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at