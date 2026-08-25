Shanghai Oriental Pearl Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Oriental Pearl Media hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,99 Prozent auf 1,69 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Oriental Pearl Media 1,88 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at