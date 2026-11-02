Shanghai Oriental Pearl Media verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Oriental Pearl Media hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Oriental Pearl Media 0,060 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,63 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at