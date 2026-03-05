Shanghai Originaldow Advanced Compounds stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Originaldow Advanced Compounds hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Originaldow Advanced Compounds ein Ergebnis je Aktie von -0,210 CNY vermeldet.

Shanghai Originaldow Advanced Compounds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 405,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 136,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 171,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,570 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Originaldow Advanced Compounds -0,410 CNY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 556,45 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 364,00 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at