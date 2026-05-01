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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Pharmaceuticals A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Pharmaceuticals A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Pharmaceuticals A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,36 Prozent auf 75,26 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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