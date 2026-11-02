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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Pharmaceuticals A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shanghai Pharmaceuticals A hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,29 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals A 0,190 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 75,49 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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