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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Pharmaceuticals hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 10,87 Milliarden USD gegenüber 9,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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