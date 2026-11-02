Shanghai Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Pharmaceuticals präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 11,20 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at