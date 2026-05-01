Shanghai Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Pharmaceuticals hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,43 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals 0,380 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,66 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,93 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at