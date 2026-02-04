Shanghai Prisemi Electronics A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Prisemi Electronics A hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 103,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Prisemi Electronics A 98,8 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,950 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 392,55 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Shanghai Prisemi Electronics A 351,88 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at