|
04.02.2026 06:31:28
Shanghai Prisemi Electronics A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Prisemi Electronics A hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 103,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Prisemi Electronics A 98,8 Millionen CNY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,950 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 392,55 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Shanghai Prisemi Electronics A 351,88 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.