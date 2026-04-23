Shanghai Prisemi Electronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Prisemi Electronics A hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Prisemi Electronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at