Shanghai Pudong Development Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Pudong Development Bank ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Pudong Development Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Pudong Development Bank ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,93 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,85 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at