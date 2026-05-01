Shanghai Pudong Development Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Pudong Development Bank hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,52 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Pudong Development Bank einen Gewinn von 0,570 CNY je Aktie eingefahren.

Shanghai Pudong Development Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at