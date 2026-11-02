Shanghai Pudong Development Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Pudong Development Bank hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY erwirtschaftet worden.

Shanghai Pudong Development Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at