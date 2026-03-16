Shanghai Pudong Road and Bridge Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Pudong Road and Bridge Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Pudong Road and Bridge Construction ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Pudong Road and Bridge Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Pudong Road and Bridge Construction 0,610 CNY je Aktie verdient.

Shanghai Pudong Road and Bridge Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,45 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,710 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 22,98 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at