Shanghai Pudong Road and Bridge Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Pudong Road and Bridge Construction hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Pudong Road and Bridge Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at