Shanghai Putailai New Energy Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,32 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Putailai New Energy Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,12 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A 0,560 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Putailai New Energy Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 15,66 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,85 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 CNY sowie einen Umsatz von 15,38 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at