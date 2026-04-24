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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Putailai New Energy Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Putailai New Energy Technology A präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,35 Milliarden CNY – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Putailai New Energy Technology A 3,22 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,329 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 4,35 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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