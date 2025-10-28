Shanghai Putailai New Energy Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A 0,180 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,51 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,288 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,97 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at