|
28.10.2025 06:31:28
Shanghai Putailai New Energy Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Putailai New Energy Technology A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A 0,180 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,51 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,288 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,97 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.