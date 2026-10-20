Shanghai Putailai New Energy Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Putailai New Energy Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,74 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at