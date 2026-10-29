Shanghai Qiangsheng A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Qiangsheng A lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,56 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at