Shanghai Qiangsheng A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Qiangsheng A hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,32 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Qiangsheng A einen Umsatz von 5,37 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at