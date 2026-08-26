Shanghai Qifan Cable A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Qifan Cable A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Qifan Cable A 0,220 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,94 Milliarden CNY – ein Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Qifan Cable A 6,04 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at