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30.10.2026 06:31:28
Shanghai Qifan Cable A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Qifan Cable A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Qifan Cable A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,79 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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