Shanghai Qifan Cable A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Qifan Cable A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,99 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,06 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at