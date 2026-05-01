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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Rendu Biotechnology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shanghai Rendu Biotechnology A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Rendu Biotechnology A 0,030 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Rendu Biotechnology A im vergangenen Quartal 42,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Rendu Biotechnology A 40,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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