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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Rendu Biotechnology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Rendu Biotechnology A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 37,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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