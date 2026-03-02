Shanghai Rendu Biotechnology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Rendu Biotechnology A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Rendu Biotechnology A -0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 42,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Rendu Biotechnology A -0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 162,06 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Rendu Biotechnology A 176,82 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

