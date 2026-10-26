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26.10.2026 06:31:29
Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,20 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,10 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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