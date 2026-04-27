Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 112,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 932,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,98 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at