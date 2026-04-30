Shanghai Rightongene Biotechnology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Rightongene Biotechnology A veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shanghai Rightongene Biotechnology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 35,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at