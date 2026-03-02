Shanghai Rightongene Biotechnology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Rightongene Biotechnology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 34,9 Millionen CNY, gegenüber 52,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,75 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,900 CNY. Im Vorjahr hatten -0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,98 Prozent auf 174,00 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 241,60 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

