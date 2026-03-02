02.03.2026 06:31:29

Shanghai Rightongene Biotechnology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Rightongene Biotechnology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 34,9 Millionen CNY, gegenüber 52,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,75 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,900 CNY. Im Vorjahr hatten -0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,98 Prozent auf 174,00 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 241,60 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen