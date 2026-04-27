Shanghai Rongtai Health Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Rongtai Health Technology A ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Rongtai Health Technology A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,35 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Rongtai Health Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 442,2 Millionen CNY im Vergleich zu 395,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at