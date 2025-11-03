Shanghai Rural Commercial Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Rural Commercial Bank lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,21 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at