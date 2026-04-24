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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Rural Commercial Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Rural Commercial Bank stellte am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Shanghai Rural Commercial Bank hat ein EPS von 0,37 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,370 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Rural Commercial Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 12,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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