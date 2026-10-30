Shanghai Sanyou Medical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Sanyou Medical A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Shanghai Sanyou Medical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at