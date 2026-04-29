Shanghai Sanyou Medical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Sanyou Medical A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Shanghai Sanyou Medical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 123,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at