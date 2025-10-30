|
Shanghai Sanyou Medical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shanghai Sanyou Medical A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent auf 139,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
