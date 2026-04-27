Shanghai Serum Bio-Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Serum Bio-Technology A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Serum Bio-Technology A ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,1 Millionen CNY – ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Serum Bio-Technology A 25,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at