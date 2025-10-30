Shanghai Serum Bio-Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Serum Bio-Technology A hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,30 Prozent zurück. Hier wurden 73,8 Millionen CNY gegenüber 74,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at