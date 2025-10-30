Shanghai Shen Lian Biomedical A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Shen Lian Biomedical A lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Shen Lian Biomedical A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 114,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 120,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at